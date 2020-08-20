Лукашенко уже все – Гордон представил окончательный прогноз будущего президента Беларуси

Украинский журналист Дмитрий Гордон ре шил высказаться насчет будущего действующего президента Беларуси. По его словам, Александр Лукашенко уже не сможет удержаться у власти, и в данный момент все наблюдающие за ситуацией в Беларуси являются очевидцами падения режима диктатора.

Такое мнение выразил Гордон в одним из своих интервью, передает «НБН» со ссылкой на «Диалог.UA».

«Пару недель назад Лукашенко утверждал ,что не будет применять физическую силу к протестующим, но через несколько дней ОМОН жестоко бил даже мирных граждан, которые не брали участие в данном митинге», — сообщил журналист в начале..

Гордон посчитал, что такие печальные события — ни что иное, как незнание Лукашенко про реалии современных дел.

«Он ведь даже не пользуется интернетом, социальными сетями. Ему по-старому передают различную информацию, если не тет-а-тет, а это первостепенно важно. Человек несколько отстал от современных реалий» — уверяет Дмитрий Гордон.

Также журналист отметил, что Лукашенко «не в состоянии давать отчет своим действиям и указам, ведь возраст берет свое». При нем, как считает Гордон, не будет политического будущего у Беларуси. Кроме того, даже сам действующий президент РБ не сможет построить хорошую политику после произошедших протестов.

«Лукашенко уже все. Он проиграл эту битву. Просто всё», — лаконично отметил Гордон в конце.

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