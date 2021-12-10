Об этом пишет «НБН» ссылаясь на сайт главы государства.



В ОПУ отметили, что во время телефонного разговора стороны пообщались на тему ситуации в Украине. Зеленский выразил благодарность Макрону за то, что Франция поддерживает нашу страну на фоне скопления войск РФ возле украинской границы.



Была задета и тем войны на Донбассе. Зеленский и Макрон пришли к выводу, чтобы нужно продолжать переговоры в «нормандском формате», а также возобновить эффективность переговоров ТКГ.



Не обошли стороной и вопрос энергетической безопасности в Европе из-за «Северного потока-2». Украинский лидер подчеркнул, что данный трубопровод может быть особо опасным для европейских государств.



Президент Франции положительно отозвался о попытках Владимира Зеленского ввести в Украине важные реформы и добавил, что Париж готов всячески помогать в этом вопросе.



Зеленский и Макрон решили более детально обсудить все эти вопросы уже лично. Встречу назначили на 15 декабря. Состоится она в Брюсселе.

Напомним, ранее мы писали о телефонном разговоре Зеленского и Макрона.