Об этом Андрей Рыженко рассказал в студии «4 Канала», передает «НБН».

По словам Андрея Рыженко, секретный план обороны о котором ранее рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов, был подготовлен еще полтора года назад.

«И год назад он был готов для рассмотрения, для подписи Верховным Главнокомандующим Украины, то есть, президентом Украины»,- поведал Рыженко.

По его словам, секретный план обороны включает в себя целый ряд мер, которые содержатся в законе Украины «О правовом режиме военного положения».

Кроме того, он подчеркнул, что введение в действие плана обороны фактически автоматически будет означать введение военного положения в стране. Рыженко заявил, что руководство страны сейчас должно разъяснять гражданам Украины меры безопасности, в случае введения военного положения и реализации плана обороны.

«План обороны, когда он вводится в действие – это уже автоматически военное положение. Каждый гражданин Украины может найти в Интернете и ознакомиться с законом Украины «О правовом режиме военного положения». Думаю, что сейчас нашей власти необходимо какие-то более практические шаги осуществлять для реализации этого закона. Объяснять нашим гражданам, что от них требуется… Там очень много мер, они очень серьезные», — сказал Рыженко.

Ранее мы сообщали, что Данилов рассказал о существовании секретного плана обороны.