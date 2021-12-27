Об этом журналистка сказала в эфире программы «Хард» с журналисткой Натальей Влащенко, передает «НБН».

Журналистка Алеся Бацман отметила, что за Владимир Зеленский «и внешнее, и внутренне» очень изменился.

«Знаете, есть такое классическое испытание «огонь, вода и медные трубы». Огонь и воду он прошел с достоинством. Он стал популярным в сфере шоу-бизнеса, благодаря самому себе… Но медные трубы, испытание властью, он не прошел, он сломался», — поделилась своим мнением журналистка.

Кроме того, журналистка вспомнила интервью Владимира Зеленского журналисту, ее супругу Дмитрию Гордону, которое вышло в 2018 году, когда Зеленский только собирался идти в президенты.

По ее словам, Зеленский с тех пор сильно изменился.

«Я сейчас смотрю на эти кадры и вижу совершенно другого человека… Всего лишь три года, а оказывается целая жизнь, потому, что он очень поменялся. Другая энергия, это другой человек, это другое отношение к людям… Он тогда на критику нормально реагировал в свой адрес… А вот на последней его пресс-конференции такая агрессия, такая обида на всех и абсолютное неприятие критики», — сказала Бацман.

Также журналистка добавила, что президента сейчас окружают люди, которые только хвалят его решения, и совсем не озвучивают конструктивной критики. Бацман считает, что это плохо, ведь рядом нужны люди, которые могут указать на ошибки и подсказать правильные решения.

Ранее мы сообщали, что Бацман рассказала, какое решение власть позаимствовала у Путина.