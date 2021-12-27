Об этом со ссылкой на российские СМИ пишет «Сегодня«, передает «НБН«.



По словам Аксёнова, он намерен судиться с президентом Украины… из-за задолженности за коммунальные услуги. Как уточнил «глава» полуострова, у Зеленского возникла задолженность за коммуналку квартиры в Ливадии.



Как сообщил Аксёнов, украинский президент несколько месяцев назад перестал оплачивать коммунальные услуги:



«Я намерен судиться. Буду выходить с иском… Меня же украинская власть пытается за что-то арестовать. Вот и мы будет задерживать. Зеленского, как должника. Будем задерживать, как только он появится в Крыму».



Как отметил Аксёнов, он не знает, почему президент Украины стал игнорировать коммунальные платежи, ведь ранее он регулярно за всё платил:



«Мне доложили, что раньше он стабильно делал оплату — по 6 000 рублей за месяц».

Напомним, ранее мы писали, что в Госдуме РФ хотят получить от Украины еще «кусочек» Крыма.