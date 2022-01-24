Об этой информации сообщил «Диалог.UA», сославшийся на комментарий бывшего нардепа газете «Телеграф», передает «НБН».

Известно, что британцы сказали, будто бы именно Мураев станет ключевой фигурой, которую Кремль будет продвигать в Украине. Сам политик назвал такие заявления «глупыми». По его словам, Москва сделала ставку на совершенно другого политика. При этом Мураев не стал уточнять, на кого именно.

«У Российской Федерации есть совершенной иной кандидат. Они даже не скрывают этого факта», — сказал Мураев.

Представители британской прессы сразу же начали анализировать данное заявление. Они считают, что Мураев имел ввиду одного из ключевых лидеров партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчука. Тем не менее, британцы так и не смогли выйти на связь с оппозиционером, чтобы представитель «ОПЗЖ» дал соответствующий комментарий.

До этого же говорилось, будто бы в Украине произошел «тихий» госпереворот – в «ОПЗЖ» раскрыли, что случилось у Зеленского.