Об этой информации сообщил официальный сайт «ОПЗЖ», передает «НБН».

В самом начале политик начал издали. По его словам, в Украинском государстве сейчас наблюдается серьезный кризис по демографическим показателям. Более того, он еще и сослался на низкий уровень продолжительности жизни в 65 лет. По его словам, в Европе все показатели в разы лучше. Затем он сказал, что решения принимаются в стране достаточно абсурдные, и противоречащие друг другу. Потому Загородний пришел к соответствующим домыслам.

«Я пришел к такому выводу: в Украине произошел тихий госпереворот. Президент страны Владимир Зеленский никак не участвует в руководстве и управлении государством. Фактически его отстранили от каких-либо регулирований в стране. Теперь вся полнота власти сосредоточилась в руках главы его ОП – Андрея Ермака», — сказал Загородний.

В этом плане он сослался на то, что Зеленским по каким-то причинам занимается второстепенными вопросами страны, но совсем не ключевыми.

«Кто-нибудь слышал, чтобы президент проводил встречу с промышленниками, представителями науки или энергетиками? Он обсуждал те вопросы, которые особенно остро стоят для населения? Вообще никаких встреч. Или он побаивается демонстрировать собственную некомпетентность, либо таким образом в ОП планируют его работу, дабы показать его бездействия, а также беспомощность», — заключил Загородний.

Кроме того, у Зеленского разработали стратегию против Порошенко: источник ОП сказал, что будут делать с экс-президентом.