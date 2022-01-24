Как информирует «НБН» со ссылкой на эфир телеканала «Рада», Руслан Стефанчук заявил, что если Москва признает ОРДЛО, то для Российской Федерации это будет «путь в пропасть».

При этом спикер отметил, что на протяжении последнего времени активно продолжаются попытки осуществления психологического давления на украинское государство. В это же время международная изоляция России настолько усилилась, что депутаты России весьма серьезно задумались над признанием ОРДЛО.

Руслан Стефанчук отметил:

«Для того чтобы была поддержка международного сообщества, а также было признание, то нужно беспокоится, в первую очередь, об экономическом благополучии своих граждан. Все остальное приведет к экономическим ограничениям, а также прочим неприятностям. Я дал бы совет – осуществлять любые действия только в правовом поле, соблюдать соглашения, принятые международным сообществом, но если позариться на территорию других стран – это путь в пропасть».

При этом спикер украинского парламента добавил:

«Существует рецепт для соседей Украины – России. Я бы предложил им сосредоточиться на своих проблемах, а также не очернять собственную историю мифами о собирании территорий».

Ранее сегодня стала известна информация относительно того, о чем договорились Лавров и Блинкен по ОРДЛО.