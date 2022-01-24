Об этой информации сообщил телеграм-канал «Легитимный», сославшийся на инсайдерскую информацию, передает «НБН».

В самом начале было отмечено, что, скорее всего, между представителями России и Америки возникла какая-то договоренность. По информации источника, СМИ США сразу же начали откладывать вторжение ВС РФ в Украинское государство, которое до этого якобы должно было произойти в день открытия Олимпиады на территории КНР.

«С того дня русские решили перенести вторжения, поскольку Путина попросил об это лидер Китая Си Цзиньпин. Это утверждения прессы Запада. Помимо этого, стороны пришли к выводу о том, чтобы собрать группу советников Н4 в столице Франции. Там будет полный состав», — предупредил источник.

В конце же он добавил, что стороны намерены «укатывать» главу Офиса Президента Андрея Ермака, чтобы тот начал выполнять Минские договорённости. Кроме того, в Париже могут быть подписаны соответствующие бумаги насчет донбасского кейса.

Напомним, в ОРДЛО появилась серьезная проблема: СМИ раскрыли, какие настроения у властей РФ по Донбассу.