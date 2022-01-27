Информацию передает «НБН», ссылаясь на Тelegraf.com.ua.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, такая мера будет неэффективной, поскольку все свои сбережения глава Кремля хранит в банке «Россия», который и так уже находится под санкциями.

Это заявление было сделано после того, как появилась информация о том, что в США подготовлен новый проект закона, которым предусмотрено применение санкций непосредственно против первых лиц Российской Федерации, в случае вторжения Российских войск в Украину.

В список так называемого «Закона об ответственности Путина» попал сам глава Кремля, а также его ближайшее окружение, включая вероятную гражданскую жену Путина Алину Кабаеву.

Как сообщают источники в США, состояние президента России намного больше тех цифр, о которых многие знают. Его оценивают в сотни миллиардов долларов.

Ранее мы сообщали о том, что кто кому агрессор: стали известны подробности инцидента с украинскими и российскими моряками в аэропорту Франкфурта-на-Майне.