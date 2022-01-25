Информацию передает «НБН», ссылаясь на Replyua.net.

Ситуацию прокомментировал украинский журналист Вячеслав Чечило. По его словам сначала показалось, что моряки устроили разборку между собой, выясняя, кто кому агрессор.

«Однако, как оказалось, нет. Они вместе напились, буянили и приставали к стюардессам, за что их всех привлекли к административной ответственности в виде штрафа», — рассказал Чечило.

Сразу появилась реакция пользователей сетей, которые начали выдвигать различные предположения о мире и дружбе между российским и украинским флотом.

«Украинская власть выдала инструкции, как себя вести украинским спортсменам с российскими на Олимпиаде в Пекине, но забыли о моряках. Должен быть запрет на набор украинских моряков на суда в одну команду с россиянами, а то не дай бог, побратаются», — написали пользователи сетей.

Ранее мы сообщали о том, что Россия отрабатывает в ОРДЛО координацию действий с НВФ для нанесения удара по ВСУ.