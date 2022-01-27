Об этом Арсений Яценюк сказал в студии телеканала «Украина-24», передает «НБН».

Бывший глава Кабинета Министров Украины Арсений Яценюк обратился к гражданам РФ. Он призывает граждан соседней страны выступить против режима президента РФ Владимира Путина.

«Вот я к ним обращаюсь: не бойтесь. Вы будете рабами тогда до конца своих дней и так бездарно проживете собственную жизнь… Не бойтесь, встаньте на поддержку, если не Украины, то себя», — сказал политик.

Произнося фразу «не бойтесь» Яценюк перешел на русский язык.

Кроме того, экс-премьер подчеркнул, что украинцы будут защищать свою страну, в случае если Путин начнет новую военную операцию против Украины.

«Мы не сдадимся, и Путин это знает еще с 2014 года», — сказал политик.

После слов Яценюка в эфир программы начали приходить сообщения от граждан РФ. Один из россиян написал, что если он выйдет на улицы Москвы в поддержку Украины, то он лишится работы и не сможет найти новую, так как «попадет в базу».

В ответ на это сообщение Яценюк сказал, что результат будет только тогда, когда на улицы выйдут тысячи людей.

«Если вы один выйдете – то вы прав, но если вас выйдут сотни тысяч и миллионы… Защищайте себя, нас не надо защищать… Это вы к нам в дом пришли, не мы к вам. Мы свой дом будем защищать», — заявил Яценюк.

К слову, ранее Яценюк дал важный совет президенту Зеленскому насчет переговоров с Путиным.