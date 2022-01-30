Как информирует «НБН», в интервью СМИ Погребинский рассказал, что причиной такому результату опроса КМИС могло послужить то, что Владимир Зеленский неспособен спровоцировать арест экс-президента Порошенко. И сейчас, по его словам, обе эти политические фигуры имеют весьма мало шансов на будущее в политическом мире страны.

Цитата из заявления руководителя Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского:

«В настоящее время у Петра Алексеевича практически такой же рейтинг, как и у Зеленского, так как президент проиграл в истории с лидером «Европейской солидарности». А все потому, что американцы сказали Зеленскому: «Порошенко трогать нельзя, он наш». Также в Штатах публично пояснили, что в то врем, когда на пороге стоит враг, не стоит устраивать борьбу внутри страны… Так он вот этого добивался своими словами «Я буду вашим приговором»? Что один, что другой – жалкие, ничтожные люди, оба».

Напоследок Погребинский заключил, что ни Зеленский, ни Порошенко никаких шансов на победу во время президентских выборов иметь не будут.

screenshot — ukraina.ru

Ранее Михаил Погребинский уже заявлял, кто, по его мнению, мог бы «решить вопрос с порошенками и прочими».