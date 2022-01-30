Как информирует «НБН», в интервью СМИ Погребинский рассказал, что причиной такому результату опроса КМИС могло послужить то, что Владимир Зеленский неспособен спровоцировать арест экс-президента Порошенко. И сейчас, по его словам, обе эти политические фигуры имеют весьма мало шансов на будущее в политическом мире страны.
Цитата из заявления руководителя Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского:
«В настоящее время у Петра Алексеевича практически такой же рейтинг, как и у Зеленского, так как президент проиграл в истории с лидером «Европейской солидарности». А все потому, что американцы сказали Зеленскому: «Порошенко трогать нельзя, он наш». Также в Штатах публично пояснили, что в то врем, когда на пороге стоит враг, не стоит устраивать борьбу внутри страны… Так он вот этого добивался своими словами «Я буду вашим приговором»? Что один, что другой – жалкие, ничтожные люди, оба».
Напоследок Погребинский заключил, что ни Зеленский, ни Порошенко никаких шансов на победу во время президентских выборов иметь не будут.
Ранее Михаил Погребинский уже заявлял, кто, по его мнению, мог бы «решить вопрос с порошенками и прочими».
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