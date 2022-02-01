Об этой информации сообщил Порошенко в своем Телеграме, передает «НБН».

«Это уже очевидно всем, кроме Зеленского: самым большим врагом для Украины является Путин. Дабы остановить его, власть должна наконец-то прислушаться к советам той оппозиции, которая заложила в себе проевропейский путь. Внутренние войны играют сегодня на руку врагу извне. Ключом к победе является только единство всего государства под названием Украины. То же самое касается и всего цивилизованного мира», — сказал Порошенко в начале.

Затем он добавил, что для власти настало время, когда необходимо закончить сериалы. Более того он сказал, что Зеленский должен посмотреть в глаза суровой реальности, где все ключевые события государства проходят через Офис Президента.

Так же стало известно, кому нужна большая война в Украине: источник назвал ключевые фамилии.