Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «24 Канал».

Россия стянула к украинской границе более 100 тыс. своих войск. На страницах западных СМИ неоднократно появляются сообщения о том, что Россия может пойти в наступление на Украину. Об этом также открыто говорят лидеры западных стран.

Российский историк, политолог Андрей Зубов считает, что есть факторы, которые могут сдержать РФ от агрессивных действий против Украины. Первый фактор – это огромная поддержка Украины со стороны Запада.

«Это не позволяет Путину надеяться на успех нападения. Победы не будет. Я думаю, что он это все-таки понимает, он все-таки опытный политик, как бы его не оценивали с нравственной точки зрения», — сказал Зубов.

Кроме того, по словам историка, есть «болевая точка» для Путина, на которую указали западные лидеры.

«Это деньги, собственность, недвижимость, которая находится в странах Запада, которая через банковскую систему, так или иначе, контролируется Западом. Все эти деньги могут быть заблокированы, а недвижимость конфискована», — заявил Зубов.

Он отметил, что речь идет о деньгах и недвижимости приближенных к Путину людей, а также, возможно, и детей самого Путина. Зубов считает, что приближенные к Путину люди, опасаясь за свои счета и недвижимость на Западе, не позволяет ему пойти на полномасштабную войну против Украины.

«Если коллективный Запад будет также решительным не только на словах, но и на деле, то агрессия не произойдет», — считает российский политолог.

К слову, ранее политолог Пионтковский заявил, что российская элита оказалась не готова к полномасштабному вторжению РФ в Украину.