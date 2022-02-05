Как информирует «НБН» со ссылкой на эфир телеканала «Украина 24», Бойко считает, что только те люди, которые не хотят завершить войну, могут выступать против компромиссной формулы, которая заложена в мирном плане «Нормандской четверки». Также об этом говорится на официальном сайте политической силы «ОПЗЖ».

Цитата из заявления Юрия Бойко:

«Сегодня украинский лидер получил второй шанс. У него есть возможность, чтобы выполнить все то, что он обещал собственным избирателям в 2019 году. Речь идет о восстановлении мира. Ведь он и сам недавно подтвердил, что Минские договоренности являются единственной возможностью остановить военные действия. Очень важно, чтобы такое его заявление не осталось просто словами. Сейчас наша страна имеет просто таки уникальную возможность, чтобы вернуть собственные территории посредством мирного пути. Если этой возможностью сейчас не воспользоваться, это можно считать как грубейшую политическую ошибку перед страной».

Также Бойко заявил, что в 2015 году именно Минские соглашения остановили активную фазу боевых действий под Дебальцево.

Кроме того, еще один украинский политик, бывший президент нашей страны, Петр Алексеевич Порошенко также внес определенное предложение по Донбассу.