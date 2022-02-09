Об этом он поведал в интервью Realist.Online, передает «НБН».

Ранее коллективный Запад пригрозил Кремлю новыми санкциями, в случае полномасштабного российского вторжения в Украину. А глава Белого дома Джо Байден заявлял, что США могут ввести персональные санкции против Путина в случае новых военных операций против Украины.

Бывший народный депутат, политический обозреватель Борислав Береза считает, что глава Кремля реально боится санкций Запада против России. По его словам, российский лидер прекрасно осознает, что новые санкционные удары могут привести к развалу России.

«Он реально боится санкций и отлично осознает, что рано или поздно это может привести к развалу РФ, а он этого, конечно же, не хочет», — сказал Береза.

Экс-парламентарий считает, что Путин мечтает восстановить СССР. По его словам, руководитель РФ руководствуется этими «больными фантазиями».

Также Береза подчеркнул, что в сегодняшней ситуации на геополитической арене Украина должна руководствоваться своими интересами.

«У Путина свои цели, у европейцев – свои, а у нас – свои. Наши цели должны быть на первом месте», — заявил политический обозреватель.

Ранее Береза обратился к МИДу Украирны после скандала с украинским флагом в парламенте Словакии.