Как информирует «НБН», свой комментарий эксперт сделал в эфире телевизионного канала «НАШ», двадцать второго февраля.

Согласно словам политолога, выступление главы Белого дома свидетельствует о том, что Москва никоим образом не отреагирует на новые введенные экономические санкции со стороны США.

Прямая речь Вадима Карасева:

«Ни дипломатического, ни военного ответа не последовало. Ограничения экономического характера это неплохо, однако совсем не случайно вчера был выставлен Мишустин и другие, мол, давайте свои варианты… Я часто слышу от экономистов, что фондовый рынок в России рухнул. Однако я всегда говорю о том, что в этой стране экономика вообще не зависит от фондового рынка. В основном бюджет зависит от цен на энергетические носители. Кроме того, президент Соединенных Штатов Америки заявил, что Вашингтон никакого желания сражаться с Москвой не имеет».

screenshot — ukraina.ru

Насколько известно, экономические санкции против России на фоне признания Кремлем ОРДЛО и эскалации ситуации на Донбассе ввели Германия, Великобритания, США, Австралия, Канада, Япония, а также Европейский Союз.