Как информирует «НБН», об этом политик рассказал в Телеграм.

Итак, народный депутат Верховной Рады Украины пишет, что следом за Соединенным Королевством страны-участники Европейского Союза введут экономические ограничения в отношении всех депутатов Государственной думы России, которые отдали свои голоса за признание самопровозглашенных Луганской и Донецкой «народных республик».

При этом Гончаренко добавил:

«Теперь я предлагаю всем депутатам из Российской Федерации покупать дома не в Лондоне, Париже и Вене, а в Саратове, Сызрани или Барнауле. Нечего теперь им по Европе кататься. Пусть сидят теперь там и вяжут лапти».

Насколько известно, внешнеполитическое ведомство Великобритании сделало заявление о том, что введет экономические ограничения в отношении членов Государственной Думы Совфеда, которые выступили за признание Россией ОРДЛО.

По состоянию на текущий момент уже известно о заморозке «Северного потока — 2» со стороны Германии, а также санкциях Великобритании в отношении пяти российских банков и олигархов, близких к Путину.