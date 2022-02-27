Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на YouTube-канал журналиста Дмитрия Гордона.

Известный украинский журналист Дмитрий Гордон принял участие в прямом включении на российском телеканале «Дождь».

Он жестко высказался о российских оккупантах, которые 24 февраля вторглись в Украину.

«Я ненавижу ваше государство и вашу армию, которая несет смерть у меня дома. Это страшное преступление. Я, пользуясь такой возможностью, хочу обратиться к российским солдатам. Вас сюда, как пушечное мясо отправляют. Ваша военная техника вся горит, вас просто заживо сжигают. Хочу сказать российской армии: п*** н** отсюда е** п**, вас здесь никто не ждет», — эмоционально заявил он.

После этого российский телеканал «заглушил» речь украинского журналиста. А телеведущая заявила, что в эфире «недопустимо произносить нецензурную лексику».

Однако Гордон продолжит говорить, несмотря на то, что в эфире выключили звук.

Также Гордон отдельно отметил мужество и героизм украинской армии и всех украинцев, которые 4-й день дают отпор российским оккупантам.

«Украинцы показали беспримерное сопротивление врагу. Героические ребята стали на защиту Украины. Много людей защищают свою Родину в силах территориальной обороны. Пожилые, молодые ребята голыми руками останавливают российские танки», — сказал он.

Кроме того, журналист в эфире росТВ рассказал о том, что российские оккупанты понесли серьезные потери.

Ранее Гордон обращался к матерям российских солдат.