Как информирует «НБН», свое видеообращение журналист Гордон обнародовал на YouTube-канале «В гостях у Гордона».

В частности, обращаясь изначально к Путину, Гордон сказал, что не зря показал в видео места, которые означают для журналиста, наверное, все. Телеведущий назвал их Родиной. Говоря об этом, он отметил, что никто из украинцев не отдаст главе Кремля нашу страну, несмотря ни на какие планы президента РФ, будь-то бомбардировка, или вторжение сухопутных войск РФ. Гордон отметил, что граждане нашей страны будут всячески защищать свою землю.

Кроме того, журналист также обратился и к российским матерям. Он сказал им, что ни Путин, ни его соратники не придут на украинскую землю воевать, но пошлют сюда детей россиянок, как «пушечное мясо». При этом телеведущий предупредил, что любой, кто зайдет с войной в нашу страну, будут тут же ликвидированы, ведь мы на своей земле, и защищаем собственную Родину. Поэтому Гордон призвал российских матерей, если у них есть такая возможность, повлиять на своих сыновей, чтобы они не шли воевать против Украины.

Обращаясь к Владимиру Зеленскому, Дмитрий Гордон высказал слова надежды на том, что Верховный главнокомандующий находится на Банковой, где и должен находиться президент. Также он призвал украинского лидера прояснить гражданам нашей страны ситуацию, которая сейчас происходит вокруг Украинского государства, ведь наши соотечественники находятся в неведении.

Ранее журналист Дмитрий Гордон высказал мнение, что на самом деле нужно Путину от Украины.