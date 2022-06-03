Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на «Медуза».

Белорусский диктатор Александр Лукашенко выдал очередную порцию абсурдных заявлений, касающихся полномасштабной войны РФ против Украины. Он заявил, что Россия не стремится к захвату Украины, а якобы показывает Украине, что с ней нужно считаться.

«Не надо оскорблять президента РФ. Не надо душить русский язык, на тором все украинцы разговаривают. Даже, как некоторые говорят, националистически ориентированы. Нет желания поработить, схватить и прочее», — сказал диктатор Беларуси.

Также он заявил, что Россию и Беларусь интересует вопрос их безопасности.

«Нам надо думать, как защититься, предупредить и не допустить этого плацдарма, откуда возможно было бы нападение», — сказал Лукашенко.

Стоит отметить, что под контролем РФ сейчас находится около 20% территории Украины. Около 12 миллионов украинцев стали внутренними переселенцами из-за полномасштабной войны РФ против Украины.

К слову, нардеп Вениславский оценил вероятность нападения Беларуси на Украину.