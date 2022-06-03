Народный депутат отмечает, что несмотря на активность белорусских войск вблизи границ, вероятность их наступления остается такой же, как и была ранее, информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

Несмотря на то, что для белорусского диктатора Александра Лукашенко с точки зрения финансово-экономических возможностей для его страны Россия – приоритет номер один.

При этом нелегитимный президент осознает последствия полноценного участия в войне, поэтому ничего не остается, как только осуществлять маневры и демонстрировать, что он выполняет указания российского лидера Владимира Путина.

Сейчас ВС Беларуси на границах Волынской, Ровненской и частично Житомирской областях сдерживают значительные силы украинской армии. По этой причине Вениславский считает, что вероятность нападения белорусов на нашу страну невысокой.

Такое же мнение озвучил военный аналитик из Беларуси Александр Алесин. Эксперт считает, что Лукашенко просто нервирует Украину в угоду Кремлю, однако сосредоточение войск на границе вряд ли перерастет в наступление.