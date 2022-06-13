Британское издание Mirror публиковало предположение о том, что российский лидер давно мертв, а вместо него появляется двойник главы государства, ссылаясь на источники в секретной разведывательной службе MI6, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

Эксперт по вопросам деятельности спецслужб Украинского института будущего Иван Ступак считает маловероятным сокрытие смерти диктатора и использование двойника Путина его ближайшим окружением.

По словам эксперта, двойники главы государства могут использоваться в редких случаях для появления на публике, однако на большом расстоянии и без выступления. Постоянно прикрываться «дубликатами» президента технически сложная задача.

Кроме того, если бы российский лидер действительно умер, разведка США и Великобритании зафиксировала резкий скачок трафика вокруг кремлевских групп влияния, потом переписок, вокруг «дубликата» Путина никто не сидел. В случае кончины диктатора, активность элит РФ повысилась бы, чтобы урвать как можно больше при делении власти.

Ступак предполагает, что двойник вместо мертвого вождя сработал бы на пару дней, после чего начали бы появляться косвенные доказательства о кончине главы Кремля.

Ранее историк Юрий Фельштинский объяснил, почему кончина Путина никак не повлияет на Российскую Федерацию.