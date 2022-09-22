В своей речи Трасс пообещала, что этот критический момент конфликта Соединенное Королевство продолжит или усилит военную поддержку Украинскому государству столько, сколько это будет необходимо, информирует «НБН».

Премьер-министр твердо заявила, что Великобритания не успокоится, пока украинцы не победят в войне с Российской Федерацией. Как отметила Трасс, пока она говорила, Киев получал оружие, переданное Лондоном.

Глава британского правительства сообщила, что Украина получает от ее государства в том числе и новые ракеты для реактивных систем залпового огня.

Напомним, что руководитель Министерства обороны Британии Бен Уоллес отреагировал на объявление мобилизации в Российской Федерации. Он объяснил, о чем свидетельствует попытка оккупантов увеличить численность путинских войск за счет резервистов.