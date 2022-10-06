В эфире национального телемарафона Данилов высказался об итогах совещания у президента Украины по работе энергетического комплекса, где обсуждался вопрос готовности страны к прохождению зимы в условиях войны, информирует «НБН».

По словам секретаря СНБО, в ближайшее время украинское руководство обнародует для общества рекомендации, как пережить одну из самых сложных зим в современной истории нашей страны.

Также на совещании определили курс на максимальную экономию энергоресурсов во время предстоящего отопительного сезона и готовности к разным сценариям прохождения этого периода.

Напомним, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль оценил готовность нашей страны к самой сложной зиме в Европе. Глава правительства сообщил результаты работы Антикризисного энергетического штаба.