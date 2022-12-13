Спикер Путина Дмитрий Песков ранее сообщил, что проведение большой пресс-конференции главы государства в этом году не планируется. Британская разведка считает, что отмена традиционного события связана с опасениями Кремля роста антивоенных настроений в РФ, информирует «НБН» со ссылкой на Twitter-аккаунт Минобороны Соединенного Королевства.

В ведомстве отметили, что мероприятие всегда было утверждено в графике президента Российской Федерации, как чрезвычайно важное. Пресс-конференция преследовала цель продемонтрировать обществу открытость и честность руководителя страны.

Несмотря на то, что Кремль всегда заранее проверял вопросы для Путина, российское руководство решило отменить событие из-за страха перед ростом антивоенных настроений среди населения.

Москва предполагает, что любое событие с участием главы государства может сопровождаться несанкционированными дискуссиями об «СВО» в Украине.

Напомним, что аналитики ISW подсчитали, сколько Путин тратит на войну в Украине.