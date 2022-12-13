Эксперты ISW в своем отчете отмечают, что стране-агрессору удается обходить некоторые санкции, однако все равно это не спасает ее экономику от краха, информирует «НБН».

Путину пришлось свернуть свои военные кампании в других уголках мира после того, как он начал полномасштабное вторжение в Украину. Известно, что диктатор распорядился выделить в следующем году более 9 триллионов рублей (примерно 143 миллиарда долларов) на оборону, безопасность и правоохранительные органы РФ.

Аналитики вашингтонского Института изучения войны отмечают, что эта сумма составляет около 8% ВВП государства-террориста в 2021 году. Расходы РФ на оборону в 2023 году существенно возрасли и составят более 30% госбюджета.

Из-за нехватки денежных средств Путину приходится сворачивать другие внутренние и международные военные кампании, в частности, Москва начала вывод войск из районов Сирии или Нагорного Карабаха, чтобы продолжать «спецоперацию» в Украине.

В ISW добавляют, что диктатор все же не намерен отказываться от своих военных амбиций в других странах, что загонит Российскую Федерацию в еще большие финансовые проблемы.

Ранее экономический эксперт рассказал, что скупает РФ по всему миру в обход санкций.