В своем микроблоге в Twitter советник главы ОПУ прокомментировал участившуюся «бавовну» в Российской Федерации. Он заявил, что украинские военные освобождают территории своей страны от российских оккупантов, ведут оборонительную войну и не наносят удары по территории государства-террориста, информирует «НБН».

«Это аксиома», — подчеркнул Подоляк.

По словам представителя Офиса Зеленского, в стране-агрессоре нарастают панические и дезинтеграционные процессы, что проявляется в увеличении внутренних атак неизвестных летающих объектов на российскую инфраструктуру.

Ранее начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал массовые пожары на территории РФ. Он рассказал, помогают ли наши граждане увеличить количество возгораний в соседнем государстве.