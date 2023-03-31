Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на российские пропагандистские СМИ.

Из источников стало известно, что представители властей Российской Федерации считают, что даже обсуждение возможной отправки в Украину миротворцев является очень опасной темой.

Песков отметил, что в России об этом не любят говорить и считают, что эта тема ни в коем случае не может быть поднята. Более того, миротворцы не должны оказаться в Украине.

Такое заявление Пескова может быть связано с недавним заявлением действующего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Тогда венгерский лидер сказал о том, что вопрос касательно миротворческой миссии в Украине становится всё более актуальным и законным.

Стоит отметить, что ранее мы писали о том, что Дмитрий Песков прокомментировал выселение УПЦ МП из Лавры.