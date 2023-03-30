В ходе общения с российскими пропагандистами спикер Путина осудил украинское руководство за то, что оно «выгоняет» из Лавры церковников УПЦ МП, информирует «НБН».

После того, как произошел конфликт между церковниками МП и Министерством культуры Украины, Песков обвинил Киев в давлении на священнослужителей Московского патриархата. Пресс-секретарь диктатора сообщил, что россиянам не безразлична дальнейшая судьба монахов.

По словам представителя Администрации президента России, Москва готова «предоставить убежище» церковникам, которых, по мнению Кремля, из Лавры «выгоняют незаконно».

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов озвучил нюансы выхода УПЦ МП из Киево-Печерской Лавры.