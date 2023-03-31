Оппозиционер заявил, что никто не давит на нелегитимного президента Беларуси в вопросе введения войск в Украину, поскольку ни Лукашенко, ни Путину революция в РБ не нужна, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

Латушко объяснил, что даже если один батальон не подчинится приказу о вторжении в Украину, это станет триггером в армии. Но если ВС РБ все же сделают это, возникнет триггер внутри общества – смерти и похороны. Такой расклад диктатору не нужен, как и главе Кремля, которому еще не хватало проблем в Беларуси.

Поэтому у Москвы и Минска нет никакого торга в вопросе размещения ядерного оружия на белорусской территории в случае отказа Лукашенко вводить войска в Украину.

По словам политика, возвращение «ядерки» в страну – «мечта всего периода» самопровозглашенного президента РБ для входа в верхние политические этажи мира.

Диктатор хочет, чтобы в международном сообществе знали, что есть такой Лукашенко с ядерным оружием, это удовлетворит самолюбие нелегитимного правителя Беларуси.

Латушко считает, что российский и белорусский диктаторы заключили сделку. Лукашенко предоставляет Путину территорию своей страны для размещения ядерного вооружения, взамен нелегитимный президент получает гарантии, что Кремль «не сбросит его с престола».

Как сообщалось, в апреле состоится встреча Путина и Лукашенко. Спикер российского лидера Дмитрий Песков рассказал подробности о переговорах.