Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на телеграм-канал Ивана Федорова.

Как сообщает действующий мэр Мелитополя Иван Федоров, на данный момент представители российских оккупационных властей обыскивают многоэтажные дома в городе Мелитополь.

По словам мэра, таким образом оккупанты снова пытаются найти украинских партизан. Федоров отметил, что им повсюду мерещатся партизаны, поэтому десятки оккупантов с собаками проводят обыски в жилых домах и тем самым терроризируют местное население.

Также мэр города отметил, что как бы оккупанты не старались найти кого-то, рано или поздно за ними всё равно придут.

Следует отметить, что мы также писали о том, что ранее Иван Федоров сообщал о ночных взрывах в Мелитополе.