В интервью Report чиновник сообщил, что у военных есть несколько сценариев контрнаступления армии Украины, при этом Киев информирует иностранных союзников исключительно об общих оборонных вопросах, не раскрывая планы деоккупации территорий, информирует «НБН».

По словам Данилова, нельзя верить заявлениям из разных источников о грядущих контратаках защитников. Если кто-то говорит, что знает о месте проведения масштабной операции, о лжет, поскольку эта информация станет известна лишь после подтверждения президентом.

Секретарь СНБО добавил, что Киев ценит помощь партнеров, однако не станет им сообщать закрытую информацию. Чиновник подчеркнул, что планы с грифом «Совершенно секретно» должны оставаться конфиденциальными.

Ранее разведка Великобритании рассказала, на какое оружие возлагают надежды россияне в намерении сорвать украинское контрнаступление.