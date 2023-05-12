Британская разведка рассказала, что в войсках страны-агрессора рассматривают крылатые ракеты как главный потенциал для срыва предстоящей масштабной военной операции ВСУ.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Twitter-аккаунт Министерства обороны Соединенного Королевства.

В сообщении сказано, что в ночь на «сакральную» для россиян дату 9 мая корабли Черноморского флота ВМФ РФ выпустили по украинским городам восемь крылатых ракет «Калибр». Такими снарядами оккупанты нанесли удар по стране впервые с 9 марта этого года, до этого времени захватчики часто атаковали этими боеприпасами.

Разведка Великобритании считает, что путинские оккупационные силы, вероятно, временно приостановили применение этих крылатых ракет, чтобы восстановить свои резервные запасы.

В ведомстве предполагают, что захватчики рассматривают эти дорогие и дефицитные снаряды как главный потенциал для атак вглубь Украины, чтобы сорвать анонсированные контратаки ВСУ.

Напомним, в Институте изучения войны рассказали, что стоит за реакцией Минобороны РФ на локальные успешные атаки украинских защитников под Бахмутом Донецкой области.