Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на Twitter-аккаунт Михаила Подоляка.

Подоляк сказал, что на данный момент самая лучшая инвестиция, которая может быть в Украине — это инвестиция в победу страны. Именно она, по словам советника главы Офиса президента сможет гарантировать обнуление репутации Российской Федерации.

«Действительно, самая лучшая сегодня инвестиция в безопасность — это инвестиция в полную и безусловную победу Украины. Как символ того, что демократии намного сильнее чем авторитарное мракобесие».

По словам Михаила Подоляка, победа Украины будет гарантировать остаточное обнуление репутации Российской Федерации, военно-промышленного комплекса, историю и «вторую армию мира». Тем самым Россия больше не сможет оказывать серьезное влияние на мировое сообщество.

Также Подоляк заявил, что это будет влиять и на возвращение международного права в цивилизованный мир.

Отметим, ранее Подоляк прокомментировал заявления белорусского диктатора.