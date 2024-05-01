Пресс-офицер в эфире национального телемарафона сообщил, что ночью российские оккупационные силы нанесли удар по густонаселенным районам Одессы тремя баллистическими ракетами «Искандер-М», информирует «НБН».

По словам представителя Воздушных сил ВСУ, российские захватчики выбрали Одессу ключевой целью, как и Харьков, и регулярно атакуют эти областные центры. Враг такими обстрелами пытается запугать украинцев и дестабилизировать ситуацию.

Майор напомнил, что баллистические цели очень сложно перехватить, усложняет работу ПВО и небольшое расстояние Одессы до временно захваченных территорий, откуда армия Путина наносит удары по городу таким оружием.

Евлаш уточнил, что есть только один комплекс противовоздушной обороны, который доказал свою эффективность в уничтожении баллистических ракет – ЗРК Patriot. Чтобы эффективно бороться с воздушным террором ВС РФ, нашей стране нужны такие системы ПВО и ракеты к ним.

В результате ночного ракетного обстрела в Одессе погибли 3 человека, еще 3 получили ранения.

Ранее враг атаковал областной центр 29 апреля. В Силах обороны юга рассказали детали ракетного удара по городу.