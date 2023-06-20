В интервью изданию «Настоящее время» министр обороны заявил, что 18 июня 2024 года он намерен отметить свой день рождения в освобожденном Крыму, информирует «НБН».

По словам Резникова, он заранее получил поздравление от главы Пентагона Ллойда Остина. Руководитель Минобороны США сказал, что он должен пригласить своих иностранных коллег на ужин.

Чиновник добавил, что на территории деоккупированного полуострова он хочет не только отметить день рождения, но и отгулять свадьбу, что обещал своей жене.

Три года назад министр зарегистрировал брак на административной границе с захваченной Россией Крымом, однако праздновать свадьбу он намерен в после освобождения полуострова в Ялте или Феодосии.

Напомним, экс-командующий войсками США в Европе Бен Ходжес заявил, что Украина ступила на путь, который приведет к деоккупации Крымского полуострова.