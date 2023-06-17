Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на заявление Ходжес а в эфире «Еспресо«.

Так со слов американского генерала становится известно что скорее всего украинская сторона ещё не начала полномасштабного контрнаступления, а ведёт только подготовительные действия. По словам генерала основная фаза контрнаступления случится уже в последующие недели.

«Украина ступила на путь, который приведет к освобождению Крыма и изгнанию российских войск из Украины. Так что начало контрнаступления — это важный для Украины шаг, но основная его фаза еще не началась», — заявляет Бен Ходжес.

Генерал считает что украинские военные давят на российских и пытаются ввести в обман касательно того на каком именно направлении начнётся контрнаступление.

«Я имею в виду, что следующие несколько дней будет очень тяжело, но ожидаю, что в последующие несколько недель мы увидим гораздо больший успех и прогрессивную динамику движения украинских сил» — добавил Ходжес.

Отметим, ранее мы писали о деоккупации Херсонщины.