Источники издания «Украинская правда» в Кабмине и ОПУ, а также народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале заявили об увольнении Резникова, которое должно произойти уже начале сентября, информирует «НБН».

Как сообщают, на следующей неделе парламент рассмотрит отставку нынешнего главы Минобороны Украины. Ведомство предложат возглавить руководителю Фонда государственного имущества Рустему Умерову, с которым, по данным информаторов «Украинской правды», на этой неделе встречался президент Владимир Зеленский.

Источники утверждают, что, в свою очередь, Резникову также предложат новый пост – посла Украины в Великобритании.

Напомним, ранее глава государства Владимир Зеленский комментировал сообщения об увольнении Резникова. Президент рассказал, когда он готов говорить о любых кадровых изменениях в стране.