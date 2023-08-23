В среду, 23 августа, во время пресс-конференции с премьером Финляндии украинский лидер отреагировал на слухи об отставке главы оборонного ведомства Алексея Резникова, информирует «НБН».

По словам президента, он готов комментировать кадровые решения в стране лишь после того, как он подпишет соответствующие указы.

Отметим, что слухи об отставке Резникова ходят давно, в частности после скандалов с закупками продуктов питания и амуниции для защитников оборонным ведомством по завышенным ценам.

Кроме того, появились сообщения об отставке руководителя Министерства иностранных дел Дмитрия Кулебы. Дипломат прокомментировал слухи о своем увольнении.