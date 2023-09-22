Во время общения с представителями украинских СМИ в Вашингтоне гарант прокомментировал вопрос получения нашей страной баллистических ракет ATACMS, информирует «НБН» со ссылкой на сайт ОПУ.

По словам президента, во время общения с американскими конгрессменами он делал акцент на общем усилении дальнобойных возможностей украинских войск.

Зеленский отметил, что Киев долго и усиленно работает над этим вопросом. Глава государства считает, что с предоставлением ATACMS будет точно так же, как и с истребителями F-16.

Напомним, что ранее украинский лидер называл сроки передачи этих дальнобойных ракет Киеву.