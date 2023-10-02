Как сообщает «НБН» со ссылкой на Reuters, об этом, выступая на Совете Евросоюза, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Так, в своем обращении к главам Министерств иностранных дел ЕС, глава государства указал на важность дальнейшей военной поддержки Украины в период военного противостояния с РФ,

Следует отметить, что сегодня, 2 октября, в Украине проводят заседание Совета министров Европейского союза. Впервые в истории данное мероприятие состоялось за пределами ЕС. Его основная задача – показать поддержку украинскому государству, отражающему российскую полномасштабную агрессию. Предполагается, что одной из тем обсуждения министров станет предоставление нашей стране членства в Евросоюзе.

Напомним, ранее мы писали о важном совещании между Зеленским и руководством разведки.