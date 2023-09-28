Как информирует «НБН», об этом украинский лидер рассказал в своем видеообращении к украинскому народу, опубликованном на его странице в социальной сети Facebook.

Дословно из заявления президента Украины:

Сегодня я провел несколько соответствующих совещаний, в том числе важное совещание с руководящим составом разведки и военными. Результаты будут.

Помимо того, Верховный главнокомандующий ВСУ высказал слова благодарности всем защитникам, которые находятся на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Шахтерском и южных направлениях, а также в районе Марьинки и Авдеевки.

Напоследок президент добавил, что сейчас ведутся работы для того, чтобы военные имели оружие, больше всякого мощного и эффективного оружия. Нашего, отечественного оружия. И это, по его словам, будет.

Ранее мы уже писали о словах Зеленского относительно поставок ракет из Ирана в РФ.