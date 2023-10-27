Оппозиционер в комментарии изданию OBOZ.UA рассказал, что вбросы о смерти главы Российской Федерации выгодны Кремлю, информирует «НБН».

По словам Фейгина, когда российского диктатора бесконечно хоронят, постоянно говорят о его болезнях и он появляется, это создает впечатление о его «неубиваемости».

Также бывший адвокат отметил, что любые данные, будь то сообщения о смерти Путина или о его двойниках, требуют подтверждений и доказательств. Говоря об изменениях во внешности лидера россиян, оппозиционер предположил, что это результат «уколов красоты» и пластических операций.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал информацию о смерти президента РФ. Чиновник оценил вероятность перемен в России после диктатора.