В интервью «24 каналу» представитель Офиса Зеленского сообщил, что главная проблема в противостоянии с российскими захватчиками на данный момент – дефицит ресурса у ВСУ для уничтожения логистического обеспечения путинских войск, информирует «НБН».

По словам советника главы ОПУ, России нужно обеспечивать 400 000 оккупантов на временно захваченных территориях питанием, боекомплектами, амуницией и ротациями.

Чиновник объяснил, что защитникам важно все это уничтожать вдали от поля боя. Поэтому, в первую очередь, для ликвидации логистики «второй армии мира» украинским войскам нужно получить более дальнобойные ракеты.

Напомним, представитель 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ высказался о ситуации на линии фронта. Он рассказал, на какое оружие путинские оккупационные силы делают ставку на данном этапе боевых действий.