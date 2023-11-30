В эфире национального телемарафона представитель 3-й ОШБр сообщил, что войска Российской Федерации на данном этапе войны сделали ставку на использование дронов-камикадзе, информирует «НБН».

Бородин напомнил, что в начале полномасштабного вторжения в нашу страну путинские оккупационные силы делали ставку на разведывательные беспилотники и классические системы вооружений.

Сейчас ситуация изменилась и ВС РФ активно атакуют ударными БПЛА. Пресс-офицер отметил, что в армии Путина увеличилась количество операторов российских дронов и они достаточно профессиональные.

Представитель 3-й ОШБр добавил, что преимущество защитников в точности и быстром принятии решений, однако за российскими захватчиками – массированность. Поэтому ВСУ нужно развивать беспилотники и радиоэлектронную борьбу.

Отметим, спикер Воздушных сил Юрий Игнат считает, что «освободители» во время зимних массированных обстрелов Украины будут чаще всего использовать БПЛА.