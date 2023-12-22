В интервью «24 каналу» представитель Офиса Зеленского прокомментировал заявление главы оборонного ведомства в комментарии немецкому СМИ по Крыму. Умеров допустил, что уже в следующем году полуостров вернется под контроль Украины, информирует «НБН».

По словам Подоляка, руководитель Минобороны владеет инсайдерской информацией, коммуницируя с Генштабом ВСУ и Ставкой верховного главнокомандующего.

Чиновник напомнил, что в этом году были эффективные попытки защитников установить огневой контроль над Крымом, также им удалось оттеснить ЧФ РФ и предотвратить возможность оккупантов вернуться на остров Змеиный.

Советник главы ОПУ напомнил, что одна из главных стратегических целей Украины – установление контроля над логистическим коридором, который ведет на полуостров.

Представитель Офиса Зеленского объяснил, что сроки освобождения Крыма будут зависеть от того, какое технологическое оружие получат ВСУ. Украине в частности нужен авиационный компонент, чтобы получить доминирование в воздухе.

Напомним, Умеров в интервью немецким СМИ рассказал, какая техника и оружие нужны защитникам в первую очередь.