Глава оборонного ведомства в интервью немецким СМИ рассказал, какое оружие необходимо украинским войскам уже сегодня, без которого защитникам очень тяжело вести боевые действия против россиян.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на немецкое издание Welt.

Министр заявил, что ВСУ нуждаются в средствах радиоэлектронной борьбы, беспилотниках, артиллерии, боеприпасах, а также во всех ракетах большой дальности.

Умеров намекнул ФРГ, что Украина ждет решения немецкого руководства о передаче крылатых ракет Taurus. Глава Минобороны добавил, что Киев будет очень благодарен Берлину за поставки такого вооружения.

Напомним, немецкий эксперт в сфере безопасности заявил, что главком ВСУ Валерий Залужный готовится к контрнаступлению в следующем году. По словам аналитика, на планы генерала указывает список необходимого защитникам оружия и техники, который Киев передал Минобороны США.