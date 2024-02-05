Гарант в интервью итальянскому телеканалу RaiTV высказался о военных амбициях кремлевского диктатора. Президент отметил, что Европа должна отдавать отчет в том, что глава РФ не остановится, информирует «НБН».

По словам украинского лидера, война может прийти в Европу, поскольку имеет дело с президентом-агрессором. Глава государства считает, что, когда в регионе начнутся боевые действия, армии европейских стран не будут готовы к этому, это будет шок. Гарант добавил, что никто не имеет гарантий, что НАТО оперативно отреагирует на вторжение россиян.

Президент подчеркнул, что украинцы не могут позволить РФ выиграть эту войну. Хоть наша страна и устала от войны, однако ее граждане сдаваться не собираются.

Также в интервью Зеленский назвал главную цель российского лидера в войне против нашей страны и объяснил, почему на фронте сложилась патовая ситуация.